PF encontra drogas em banheiro de embarcação durante fiscalização em porto no Amazonas

Manaus/AM - A Polícia Federal informou, nesta quarta-feira (4), que encontrou drogas escondidas no banheiro de uma embarcação, durante uma fiscalização no porto de Tabatinga, no Amazonas.

De acordo com informações da polícia, foram encontradas aproximadamente 6,955 quilos de substância análoga à pasta base de cocaína, durante uma vistoria no último domingo (2) em uma embarcação do tipo recreio.

A droga estava revestida por invólucro de plástico amarelo e vermelho no interior do ralo do banheiro e vaso sanitário da embarcação.

A PF informou que instaurou procedimento investigativo para chegar ao autor do ilícito.