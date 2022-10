PF destrói 81 balsas de garimpeiros ilegais no Rio Madeira no Amazonas

"É importante observar que as embarcações eram destinadas à prática de atividades ilegais de garimpo, acarretando prejuízos ao meio ambiente e à saúde da população, e havia impossibilidade fática de guarda, transporte ou apreensão do equipamento", destacou a PF em nota .

A ação da PF começou ainda no ano passado após um grande paredão de balsas se formar no local em busca de ouro. Desde lá, mais de 300 dragas já foram queimadas pelos agentes.

Manaus/AM – Uma operação da Polícia Federal destruiu 81 dragas e balsas de garimpeiros ilegais que estavam fazendo extração de minérios sem autorização ao longo do Rio Madeira, no Amazonas e em Rondônia nesta quarta-feira (12).

