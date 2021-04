PF cumpre mandados contra grupo que fraudava auxílio emergencial em Manaus

Manaus/AM - A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (6), a Operação SEVANDIJA, que investiga fatos relacionados a possíveis práticas de crimes contra o auxílio emergencial.

Durante a ação, a PF cumpriu quatro mandados de busca e apreensão em Manaus. As ordens judiciais foram expedidas pela 2ª Vara Criminal da Justiça Federal do Amazonas. No cumprimento dos mandados, um dos investigados foi preso em flagrante delito por tráfico de entorpecentes, por ter em depósito grande quantidade de substância com características similares à maconha.

Segundo as investigações, os criminosos realizam operações fraudulentas com o intuito de desviar os valores destinados a pessoas cadastradas para receber o Auxílio Emergencial no lugar delas.

A Polícia Federal constatou que o golpe é aplicado em âmbito nacional, mediante cadastro (via aplicativo CAIXA Tem ou site) em nome de terceiros.

Com a disposição dos valores nas respectivas contas sociais fraudadas, os membros da organização realizam pagamentos, por meio de boletos, bem como realizam transferência bancárias fraudulentas, a fim de receberem os recursos desviados.

Os indiciados poderão responde pelos crimes de pertencimento a organização criminosa e furto qualificado mediante fraude. Se condenados, poderão cumprir pena de até 16 anos de reclusão.

O nome da Operação, SEVANDIJA, faz alusão ao ser que tira proveito de outro; que vive à custa alheia, causando-lhe danos. C