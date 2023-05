Petrobras reduz preços dos combustíveis, mas valores não beneficiam Amazonas

Manaus/AM - A Petrobras adotou nova política de preços dos combustíveis, deixando de condicionar os valores ao mercado internacional. A medida visa redução dos valores ao consumidor, mas a nova metodologia não afeta os preços praticados pela Refinaria da Amazônia (Ream), que abastece a maioria dos postos de combustíveis de Manaus.

Por meio de nota, a Ream informou que possui uma política de preços independente desde que a refinaria foi privatizada em dezembro de 2022. De acordo com a empresa, os critérios seguem o preço de paridade internacional.

“São critérios objetivos e transparentes que seguem o preço de paridade internacional, que hoje melhor reflete os custos de produção da refinaria, ajustados e divulgados aos distribuidores semanalmente, conforme variações dos preços do petróleo e seus derivados no mercado internacional, além de alterações do câmbio e dos custos de frete do petróleo e insumos para a região”, explica a Ream.

A Refinaria do Amazônia ainda informa que já realizou 12 reduções no preço da gasolina, sendo quatro realizadas entre abril e maio deste ano.

“Só este ano, a Ream já anunciou 12 reduções no preço da gasolina, sendo quatro delas consecutivas de abril a maio. A nova política de preços da estatal (Petrobras), portanto, em nada interfere na composição de preços da Ream, que também não define o preço final dos combustíveis para distribuidoras e postos”, concluiu.

Novos valores

A nova política de preços da Petrobras, que atende 80% das refinarias do país, inicia com redução de R$ 0,44 por litro do preço médio do diesel, que passará de R$ 3,46 para R$ 3,02. A redução do preço médio da gasolina em R$ 0,40 por litro, passando de R$ 3,18 para R$ 2,78, valor também pago pelas distribuidoras.