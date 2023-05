Petrobras apresenta novo pedido para exploração de petróleo na foz do Amazonas

Manaus/AM - O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, usou o Twitter nesta quinta-feira (25) para anunciar que a companhia apresentou um novo pedido para exploração de petróleo na bacia da foz do Amazonas.

1/Conforme acordado na reunião de 3aF sobre questões ambientais relativas à Margem Equatorial, reapresentamos há pouco pedido de retomada do processo de licenciamento da perfuração do poço Morpho 1-APS-57 no setor Amapá Águas Profundas da bacia sedimentar marítima denominada… pic.twitter.com/qihh8AAy65 — Jean Paul Prates (@jeanpaulprates) May 25, 2023

"Conforme acordado na reunião de 3aF [terça-feira] sobre questões ambientais relativas à Margem Equatorial, reapresentamos há pouco pedido de retomada do processo de licenciamento da perfuração do poço Morpho 1-APS-57 no setor Amapá Águas Profundas da bacia sedimentar marítima denominada 'Foz do Amazonas'", escreveu o executivo.

Ainda conforme Prates, o processo está sendo "conduzido com a máxima diligência pelas equipes de Sustentabilidade e Meio Ambiente da Petrobras".

"Muitos questionam porque a Petrobras estaria 'insistindo' em obter licença para perfurar ali. E alguns mal-entendidos técnicos e argumentos distorcidos merecem esclarecimento, a esta altura. A começar pelo nome 'Foz do Amazonas', que só é assim em virtude do mapa das bacias sedimentares brasileiras, e abrange uma área bem mais ampla do nosso mar territorial e plataforma continental", concluiu.

A Petrobras estima que área de exploração na região pode render 14 bilhões de barris de petróleo.