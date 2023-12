Pesquisas sobre alimentação à base de bioprodutos são apresentadas na ExpoAmazônia BIO&TIC

Manaus/AM - Estudos sobre alimentos à base de bioativos e plantas alimentícias não convencionais, como alternativa alimentar nutritiva, saudável e de baixo custo, marcam o último dia de participação da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) na ExpoAmazônia BIO&TIC 2023, evento que teve início na terça-feira (28) e encerra nesta quinta-feira (30).

Dois desses projetos de pesquisa são amparados pelo Programa Kunhã – CT&I no Amazonas - Edital nº 008/2022, da Fapeam. A primeira, refere-se ao “Estudo para substituição de corante artificial por carotenoides de resíduos de frutos amazônicos com aplicação tecnológica limpa”, coordenada pela pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), Francisca das Chagas do Amaral Souza.

O estudo visa aproveitar resíduos da indústria de alimentos, como os extratos de carotenoides de resíduos do umari (Poraqueiba sericea), tucumã (Astrocaryum aculeatum) e buriti (Mauritia flexuosa), para substituição do corante sintético amarelo tartrazina, por meio da implantação de novos processos integrados, o que permite aliar produtividade com eficiência ambiental.

Na oportunidade, Francisca observou que a pesquisa irá impactar diretamente a comunidade científica, com informações novas a respeito da utilização dos frutos em suas mais diversas funções e, principalmente, a população, que ficará mais informada sobre os benefícios dos alimentos e se possível melhorar a qualidade de vida e o critério quanto ao seu consumo.

Plantas Alimentícias Não Convencionais

A segunda pesquisa, intitulada “Salada Panc: uma alternativa alimentar nutritiva e de baixo custo”, coordenada pela professora do Instituto Federal do Amazonas (Ifam), campus Manaus Centro, Jaqueline de Araújo Bezerra, desenvolve um suplemento em pó nutritivo à base de Plantas Alimentícias Não Convencionais (Panc) com propriedades antioxidantes e prebióticos, a partir de folhagem fresca ou cozida como o ora-pro-nobis (Pereskia bleo), caapeba (Piper peltatum), flores de P. bleo, o vegetal pepininho (Melothria pendula), os frutos de caferana (Bunchosia armeniaca) e, como tempero, as folhas de cipó-alho (Mansoa alliacea).

Algumas das espécies selecionadas já foram analisadas preliminarmente pela equipe técnica, com finalidade de gerar subsídios para elaboração posterior de produtos alimentícios, mostrando continuidade de pesquisa de projetos fomentados pela Fapeam.

Na exposição, a pesquisa foi representada pela bolsista de apoio técnico do projeto Kunhã – CT&I, Débora Nogueira Cavalcante.