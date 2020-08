Pesquisadoras da FCecon têm destaque em revista científica

Manaus/AM - Controlar a dor em pacientes oncológicos, decorrente de tumores, utilizando tecnologia baseada em laser. Essa técnica, conhecida como laserterapia, é oferecida aos pacientes da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), unidade vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (Susam), e foi destaque na revista científica Brazilian Journal of Health Review no final do último mês de julho.

Na FCecon, a técnica que utiliza laser é oferecida pelos serviços de odontologia, de fisioterapia e de estomoterapia, especialidade da enfermagem que atua no tratamento de feridas. O método é usado para aliviar dores, para atuar em processo inflamatório e para regeneração e cicatrização de tecidos.

O trabalho intitulado como Laserterapia em paciente com Algia Facial por Compressão Tumoral: Um Relato de Experiência foi produzido pelas servidoras da Fundação Cecon, Ana Elis Guimarães, enfermeira oncologista, e Júlia Mônica Benevides, também enfermeira oncologista que atua no Departamento de Ensino e Pesquisa da instituição. O artigo está disponível no link (https://www.brazilianjournals.com/index.php/BJHR/article/view/14089).

Dor

Na oncologia, a dor é um dos principais sintomas, constituindo uma das maiores causas de incapacidade e sofrimento para pacientes em progressão da doença. Por isso, é necessário o seu controle, do mesmo modo como é feito em relação aos demais sinais vitais.

No caso analisado no artigo, de julho de 2019, a paciente da FCecon se encontrava internada numa unidade de referência em neurocirurgia da Susam, onde aguardava o procedimento para retirada de tumor cerebral. Idosa, a paciente apresentava fortes dores na face, decorrente de extensa lesão tumoral em região posterior do encéfalo, o que provocou compressão dos nervos da face. Ela era portadora de neuralgia do trigêmeo, que é uma síndrome crônica incomum que pode acometer um ou os dois lados do quinto par de nervos cranianos.

A síndrome é caracterizada por crises recorrentes de dor facial aguda, tão intensa que impacta na mastigação, deglutição, fala, e torna dificultoso para o paciente até mesmo sorrir.