Pesquisa revela que pessoas não vacinadas têm 11 vezes mais chance de morrer

Para a diretora do CDC, a pesquisa oferece ainda mais provas do poder da vacinação contra a Covid-19, em um momento em que cerca de 25% da população americana que pode se vacina resiste em fazê-lo.

O estudo do CDC foi realizado entre abril e meados de julho deste ano e está baseado em análise de mais de 600 mil casos de Covid-19 nos EUA, informou a diretora do CDC, Rochelle Walensky, em entrevista coletiva à imprensa.

O estudo desperta a atenção porque no Brasil, foram vacinadas com duas doses 73,5 milhões de pessoas, o equivalente a 34,39%da população, de acordo com o site www.coronavirusbra1.github.io/.

