Pesquisa indica potenciais da semente de guaraná e do óleo do pau-rosa para indústria de cosméticos

Manaus/AM - Pesquisa apoiada pelo Governo do Estado, por meio do Programa Universal, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), constatou que a semente de guaraná e o óleo do pau-rosa têm efeitos benéficos para uso na produção de fitocosméticos. Foi verificado que a partir dos compostos naturais é possível formular emulsões cosméticas com atividades antioxidante, foto protetora e antimicrobiana.

Segundo a coordenadora do estudo, doutora em Química, pesquisadora da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Patrícia Melchionna Abuquerque, tanto o guaraná (Paullinia cupana) quanto o óleo do pau-rosa (Aniba rosaeodora) apresentam propriedades de interesse para a indústria de cosméticos na produção de bioprodutos, como emulsão anti-idade, sabonete líquido antisséptico e xampu antifúngico. A iniciativa deve ser considerada estratégica para a economia local, uma vez que os fitocosméticos podem agregar valor aos produtos amazônicos.

Ela explica que os produtos cosméticos desenvolvidos a partir da semente de guaraná e do óleo essencial de pau-rosa podem trazer inúmeros benefícios para a pele. A emulsão elaborada a partir do extrato etanólico de guaraná e óleo essencial de pau-rosa demonstra excelente potencial para ser utilizada como uma emulsão anti-envelhecimento, uma vez que apresenta elevado fator de proteção solar e atividade antioxidante, contribuindo para a proteção contra radiação solar, retardando o envelhecimento da pele, e diminuindo os processos oxidativos.

E o sabonete líquido antisséptico traz como principal benefício a prevenção na disseminação de doenças, considerando a atividade antibacteriana e antifúngica da formulação.

“O uso contínuo desse tipo de produto, pode, portanto, prevenir o aparecimento de sinais de envelhecimento da pele e, no caso da proteção contra a radiação solar, pode evitar o desenvolvimento de câncer de pele”, afirmou Patrícia.

O resultado do estudo demonstra que a possibilidade de uso do extrato de guaraná e do óleo essencial de pau-rosa em formulações fitocosméticas, pode trazer impactos positivos para a economia do estado do Amazonas, por meio do fortalecimento das cadeias produtivas do guaraná e do pau-rosa, do município de Maués (distante 276 quilômetros de Manaus), uma vez que foi possível formular produtos fitocosméticos com alta demanda pelo mercado consumidor, como ressalta a pesquisadora.

A pesquisa foi desenvolvida na Escola Superior de Tecnologia da UEA, nos laboratórios do grupo de pesquisa Química Aplicada à Tecnologia, envolvendo alunos do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia e Recursos Naturais da Amazônia e do curso de Engenharia Química da UEA. As matérias-primas vegetais utilizadas para a elaboração das formulações cosméticas foram produzidas no interior do Amazonas, no município de Maués.

Programa Universal

O Programa visa fomentar projetos de pesquisa científica, tecnológica, de inovação, ou de transferência tecnológica, vinculados a instituições ou centros de pesquisa e/ou ensino superior, públicos ou privados sem fins lucrativos, nas diferentes áreas do conhecimento que busquem contribuir de forma significativa para o desenvolvimento socioeconômico e ambiental do estado do Amazonas e para o ecossistema de Ciência, Tecnologia e Inovação do estado.