Pesquisa Fiocruz: 50% dos pacientes apresentam sintomas de covid longa

Ao todo, a pesquisa contabilizou 23 sintomas, após o término da infecção aguda. Fadiga, que é um cansaço extremo que dificulta as atividades rotineiras, é a principal queixa entre os pacientes. Também estão entre as sequelas mais citadas: tosse persistente, dificuldade para respirar, perda do olfato ou paladar e dores de cabeça frequentes.

