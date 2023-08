Pesquisa analisa uso de tecnologias na formação de professores da EJA no Amazonas

Your browser does not support the video tag.

Manaus/AM - Para propor melhorias na qualidade de aprendizagem na Educação de Jovens e Adultos (EJA), uma pesquisa analisou a formação de professores e uso de tecnologias educacionais digitais no processo de ensino e aprendizagem, em Itacoatiara, no interior do Amazonas.

Com fomento do Programa de Apoio à Interiorização em Pesquisa e Inovação Tecnológica no Amazonas (Painter), o estudo foi desenvolvido por pesquisadores do Centro de Estudos Superiores de Itacoatiara (Cesit), da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

Sob a coordenação da pesquisadora Ethel Silva de Oliveira, o projeto realizado com 39 professores da rede municipal classificou as necessidades formativas em dois grupos: o primeiro o de professores que ainda tinham dificuldades básicas para manusear recursos tecnológicos digitais, pela falta de familiaridade; e o segundo dos que dominavam as ferramentas básicas, mas precisavam aprender a explorar as diferentes plataformas ou aplicativos educacionais específicos para aplicação em suas aulas.

Com base no levantamento, o grupo de pesquisa promoveu uma série de oficinas formativas, com objetivo de ampliar o conhecimento e apresentar novas ferramentas aos professores, que vão auxiliar no processo de ensino e aprendizagem da EJA, a partir da utilização de diversas plataformas de ensino como o Google Classroom, Visual Class e aplicativos educacionais como o Socrative.

A Cultura Maker e Robótica também estiveram na pauta das oficinas, com o uso de material de baixo custo, utilizando tecnologias não digitais para atender também a realidade das escolas, que nem sempre conseguem utilizar tecnologias digitais.

“Apesar dos desafios, foi identificado o engajamento dos professores na aprendizagem da utilização de plataformas, aplicativos e recursos digitais para melhorar o processo de ensino e aprendizagem”, destacou Ethel Silva.

Seminário

Com a finalidade de divulgar e discutir os resultados alcançados com a pesquisa, foi realizado o ‘I Seminário da EJA de Itacoatiara’, com a participação de várias instituições de ensino, como a UEA, a Universidade Federal do Amazonas (Ufam), o Instituto Federal do Amazonas (Ifam), representantes da Coordenadoria das Escolas Estaduais e da Secretaria Municipal de Educação (Semed), de Itacoatiara.

Durante o evento, os participantes elaboraram a ‘Carta aberta de educadores, pesquisadores e estudantes à sociedade brasileira’ com 23 proposições para melhoria da EJA. Esse documento foi entregue à Semed para ser discutido pelas demais esferas do poder público.