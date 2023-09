Pescadores são resgatados após canoa afundar no Amazonas

Manaus/AM - Dois pescadores foram resgatados, neste domingo (03), após ficarem mais de quatro horas agarrados a uma caixa de isopor no meio do Rio Manacapuru, no interior do Amazonas.

Segundo informações do motorista Rademak Aguiar, que ajudou no resgate dos pescadores, a dupla teria saído para pescar no sábado (02), no entanto, a canoa em que eles estavam acabou afundando devido ao banzeiro que estava forte na região.

Os pescadores seriam bombeiros aposentados e teriam ficado bastante abalados com a situação e não quiseram ir ao hospital.