Pescadores financiam mais de R$ 160 mil em equipamentos via Afeam

Manaus/AM - O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), via unidade do Manaquiri, entregou implementos financiados pela Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) para os pescadores do município. Os recursos, no valor de R$ 166 mil, incluem barcos, ferramentas de pesca, motores e custeio para pesca.

Um total de 16 pescadores foi beneficiado na ação crédito emergencial do pescador e pescador artesanal. “Até agora já encaminhamos 24 projetos, com 16 já aprovados e o material todo entregue”, disse o gerente da Unidade Local do Idam em Manaquiri, Ricardo de Souza Sobreira, acrescentando que é aguardada a aprovação de mais oito projetos.

Manaquiri é um dos municípios que recebem recursos e serviços por meio do Crédito Rural e da Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) para fomentar a Cadeia Produtiva da Pesca e assistir um dos setores que mais geram emprego, renda e segurança alimentar às populações rurais do estado. Hoje a colônia de pescadores de Manaquiri conta com 712 associados, com uma produção média de 1,2 mil quilos de pescado ao ano.