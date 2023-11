Pesca ilegal: carne de peixe-boi e quelônios são apreendidos no Amazonas

Manaus/AM -

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), durante ação do Comando de Policiamento Ambiental da Polícia Militar do Amazonas (CPAmb), na manhã deste sábado (18/11), apreendeu aproximadamente 700 kg de pescado ilegal (manta in Natura de pirarucu), 100 kg de carne de peixe-boi e três Quelônios, que estavam sendo comercializados na feira localizada no município de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus).

A ação foi por volta das 10h, após denúncia informando a comercialização ilegal do material apreendido. O pescado, segundo os policiais ambientais, está avaliado em torno de R$ 35 mil. Na ocorrência ninguém foi preso.

Toda a materialidade foi entregue para a autoridade competente para os procedimentos legais cabíveis.

O Comando de Policiamento Ambiental e o Batalhão Ambiental orientam a população que pescar, transportar e comercializar peixes do ambiente natural que encontram-se em período de defeso sem licença ou autorização do órgão ambiental competente, configura crime ambiental, sujeitando seu(s) autor(es) às penalidades previstas na Lei.

Denúncias

A Polícia Militar orienta a população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.