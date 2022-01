Perícias do INSS ocorrerão de forma online e Amazonas participa de projeto piloto

Manaus/AM - O INSS passará a atender aos colaboradores, realizando as perícias médicas por meio da internet, e município de Lábrea, no interior do Amazonas, será um dos participantes do Projeto Piloto.

Nesta quinta-feira (13), a Associação Amazonense de Municípios do Amazonas (AAM), através do presidente da entidade, Jair Souto, participou da solenidade de assinatura de acordo de cooperação técnica junto ao Projeto Piloto de Perícia Médica Remota (PMUT).

Segundo o INSS, todo o atendimento será online: um médico do trabalho ficará responsável por registrar todas as informações do segurado, assim como acontece durante a perícia presencial. O objetivo é agilizar e facilitar as demandas de perícias do INSS, favorecendo o beneficiário.

Ao término do atendimento, o perito poderá conceder o benefício ou pedir que o colaborador compareça a uma unidade do INSS para um novo atendimento, caso não fiquem comprovadas as necessidades do mesmo.

“Para nós, é mais um avanço em benefício dos nossos munícipes, para que, garantam seus direitos de forma célere”, comemorou Jair Souto, presidente da Associação Amazonense de Municípios(AAM ) e prefeito de Manaquiri.