Pelo 4º dia consecutivo, Amazonas não registra novos casos de varíola dos macacos

Entre os 314 casos confirmados, 298 (94,6%) são do sexo masculino e 16 (5,1%) do sexo feminino, com mediana de idade de 29 anos (mín.: 16 anos; máx. 57 anos). Segundo a FVS, foi observado que 51,3% dos casos confirmados tiveram contato íntimo, incluindo sexual, com desconhecido/a(s) e ou parceiro/a(s) casual(is) ou múltiplas, nos últimos 21 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas.

Manaus/AM - O Amazonas está há 4 dias sem novos registros de casos de varíola dos macacos. De acordo com o boletim desta segunda-feira (5), o estado permanece com 314 casos confirmados.

