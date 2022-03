Pedreiro morre após ter cabeça quebrada em acidente no Amazonas

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), a esposa da vítima afirmou que seu companheiro pilotava uma motocicleta na estrada de Iranduba, no último domingo (14), quando foi violentamente atingido pelo condutor de um carro, que não prestou socorro.

