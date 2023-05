Pediatra alerta para a prevenção aos ‘desafios perigosos’ feitos a crianças na internet

Para a pediatra, não existe profilaxia para crimes ou para indução ao crime, o que existe é estruturação moral do ego para boa formação pessoal. “Para isso, é necessário muita paciência, amor e espaço para o diálogo saudável na família”, assegura ela, acrescentando que a vigilância e participação efetiva da família é a base para melhorar as condições dessas fases das crianças e adolescentes em formação até os 18 anos. Sociedade

Para a pediatra Luciana Gonçalves Siqueira, não será a regulação da mídia que irá impedir o contato das crianças e adolescentes com o sexo drogas e conceitos equivocados. “O que forma estrutura do ser humano são os limites oferecidos com a afetividade apropriada”, afirma ela.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.