PCDs podem solicitar carteirinhas e outros serviços nos PACs de Manaus a partir de segunda

Os serviços estarão disponíveis no PAC Alvorada, na avenida Desembargador João Machado 4.922; PAC Compensa, na avenida Brasil, 1.325; PAC Parque Dez, na avenida Tancredo Neves, 668; PAC ViaNorte, na avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, 3.760, Monte das Oliveiras; PAC São José, na avenida Cosme Ferreira, e no PAC Studio 5, na avenida Rodrigo Otávio, 355, Distrito Industrial 1.. Os atendimentos acontecem de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Haverá, ainda, o agendamento junto ao IMMU para a emissão do Passa-Fácil e Credencial de Estacionamento para Idoso e PCD, e do Passe Interestadual, que terá seu formulário analisado pelo Governo Federal.

Poderão ser solicitadas a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea); o Passe Legal, que dá desconto ou passagem gratuita no transporte intermunicipal; a Linha de Crédito do programa + Crédito Inclusão, que financia empreendimentos de PcDS ou seus responsáveis legais.

Manaus/AM - A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) ampliou a carta de serviços das unidades de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC), e, partir de segunda-feira (29), seis unidades de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC), começam a emitir a Carteira de Identificação da Pessoa com Deficiência (CIPCD), Linha de Crédito pelo programa + Crédito Inclusão, entre outros benefícios para Pessoas com Deficiências (PcDs).

