Pastoral lança campanha arrecadar material escolar para migrantes e refugiados em Manaus

Os organizadores da campanha fazem um apelo para quem puder e quiser apoiar as crianças e adolescentes, as doações podem ser feitas durante este mês de fevereiro na Paróquia São Geraldo, situada na Rua São Geraldo n°10 esquina com a Avenida Constantino Nery.

A campanha para arrecadar material escolar, segundo ela, é uma inciativa que pretende proporcionar a esse público a oportunidade de desenvolverem suas habilidades com as ferramentas adequadas.

A agente de pastoral do Serviço Pastoral dos Migrantes, Rosana Nascimento, afirma que a iniciativa visa proporcionar às crianças e adolescentes a qualidade de ensino com material digno de uso durante todo o ensino escolar.

Com o início do período escolar, dezenas de crianças e adolescentes filhos de migrantes e refugiados, não têm como estudar porque seus pais não têm recursos para comprar esses materiais que não são oferecidos na rede escolar pública.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.