Parintins também tem sistema de energia normalizado após 6 horas de apagão

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) afirmou que está trabalhando para identificar as causas do apagão.

O apagão que afetou 25 estados e o Distrito Federal (DF), que iniciou por volta das 7h31 (horário de Brasília), ocorreu por conta de falha na rede de operação do Sistema Interligado Nacional (SIN), com interrupção da carga de energia fornecida da região Norte para o Sudeste.

Manaus/AM - Parintins, único município do Amazonas que ainda não tinha tido o sistema de energia elétrico reestabelecido nesta terça-feira (15), teve o fornecimento normalizado às 13h31, de acordo com a concessionária Amazonas Energia. O abastecimento em Manaus e em mais quatro municípios: Manacapuru, Iranduba, Itacoatiara e Presidente Figueiredo, foi normalizado entre 12h37 (Itacoatiara) e 12h55.

