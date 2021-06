Parintins prorroga toque de recolher para conter avanço da Covid-19

Manaus/AM - O toque de recolher e as medidas restritivas para conter o avanço da Covid-19 foi prorrogado no município de Manacapuru, interior do Amazonas, até o dia 20 de junho. A informação foi divulgada pela prefeitura do município, nesta sexta-feira (04).

O toque de recolher permanece das 22h às 5h. Além disso, segue permitido o funcionamento de igrejas, restaurantes, lanchonetes, bares, academias, cursos técnicos, cursos pré-vestibulares, cursos técnicos e cursos d nível superior da iniciativa privada com 50% da lotação total. Transporte fluvial de passageiros em barcos e navios segue com permissão de 50% da capacidade, enquanto lanchas podem viajar com 100% da capacidade. Práticas esportivas coletivas seguem permitidas, sem a realização de competições. Festas e eventos públicos e privados seguem proibidos.

O funcionamento dos estabelecimentos está condicionado às normas de capacidade total, distanciamento social, exigência no uso de máscara e fornecimento de álcool 70% líquido ou em gel para higienização. O não cumprimento das medidas acarreta em multas que vão de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).