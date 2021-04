Parintins prorroga toque de recolher para conter avanço da Covid-19

De acordo com o novo decreto, igrejas, academias, restaurantes, lanchonetes e bares só podem funcionar apenas com 30% da capacidade. Além disso, o complexo Cantagalo será fechado para evitar aglomerações.

Manaus/AM - O toque de recolher no município de Parintins, interior do Amazonas, foi prorrogado por mais 15 dias para conter o avanço da Covid-19. A restrição na circulação de pessoas na cidade está proibida das 20h às 05h. A decisão foi divulgada, nesta quinta-feira (08), pelo Comitê Gestor de combate ao coronavírus do município.

