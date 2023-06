Parintins ganha reforço policial e Delegacia do Turista para o 56º Festival

Manaus/AM - Visando a segurança dos foliões durante o 56° Festival Folclórico de Parintins, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) instalou, mais um ano, a Delegacia do Turista para atender as demandas policiais durante a realização do evento, que ocorre entre os dias 30 de junho e 2 de julho deste ano.

Além disso, 80 policiais civis serão enviados para reforçar o efetivo policial em Parintins e a Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município funcionará em regime 24 horas, como central de flagrantes. A unidade policial está situada na rua Irmã Cristine, bairro Itauna II, em Parintins.

Segundo o Paulo Mavignier, diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), o reforço no efetivo policial em Parintins visa a atuação em atividades de inteligência e operações pontuais, bem como na rede de proteção ao combate de crimes de exploração sexual e trabalho infantil e participação em Centrais Integrada de Fiscalização (CIFs) e Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

Delegacia do Turista

A unidade policial funcionará das 8h às 17h, nos dias 29 e 30 de junho e 1º de julho, e 8h às 12h, no dia 2 de julho, no Porto de Parintins, e contará com policiais civis, entre delegados, investigadores e escrivães, para orientar populares e turistas sobre registros de ocorrências.