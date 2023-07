Parintins faz teste de HIV e distribui 30 mil preservativos em companha contra IST’s

Também fazem parte das atividades da equipe técnica do PEHIV a orientação de educação em saúde e aconselhamento. Foram distribuídas 1,1 mil ventarolas, destacando a Prevenção Combinada e onde estão sendo ofertadas PrEP e PEP durante o festival: Unidade Básica de Saúde (UBS) Irmão Francisco Galliani, Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Bumbódromo, Porto de Parintins e Praça da Catedral Nossa Senhora do Carmo.

A turista Beatriz Costa, de 29 anos, foi uma das participantes que aproveitou a oportunidade e realizou as testagens para HIV, sífilis, hepatite B e C. “Buscar testagem para HIV e IST’s ainda é tabu para muita gente. Gostei muito da oferta, porque tive a oportunidade de saber sobre a minha saúde em pleno festival. Vim aqui para curtir a festa e aproveitei e fiz os testes”, disse a turista.

No Amazonas, as ações de medidas de promoção, atenção e prevenção do HIV/Aids e outras IST’s são coordenados pelo Programa Estadual de HIV/Aids e IST’s (PEHIV), setor integrante da FVS-RCP. Nas ações durante o evento, além da distribuição de preservativos, a equipe técnica oferece início de Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) e Profilaxia Pós-Exposição (PEP) para prevenção da saúde sexual.

