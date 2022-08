Papa Francisco empossa arcebispo do Amazonas Dom Leonardo Steiner como cardeal

Neste domingo, Dom Paulo Cezar vai presidir a missa no altar da tumba de São Pedro. Lá estão os restos mortais do primeiro Papa, no Vaticano.

A cerimônia do chamado Consistório foi transmitida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Na ocasião, diante de membros da igreja católica e demais autoridades, o Papa Francisco se dirigiu aos 20 novos cardeais e destacou a importância da humildade.

Dois arcebispos brasileiros, junto com outros 18, foram nomeados cardeais, neste sábado, pelo Papa Francisco, na Itália: o arcebispo Dom Leonardo Steiner, de Manaus, no Amazonas, e Dom Paulo Cezar Costa, arcebispo de Brasília.

