Painel vai atualizar em tempo real as internações em leitos e UTI no Amazonas

No painel também constam informações sobre o nível dos tanques de oxigênio, bem como a demanda de toda a rede hospitalar, demonstrando como está o consumo médio diário dos tanques de oxigênio nas unidades da capital, além do total de pacientes que aguardam transferência para unidade de referência.

O painel de leitos é atualizado conforme informações obtidas por meio de coletas eletrônicas automatizadas, a partir dos painéis de monitoramento das unidades. A qualidade da Informação é de responsabilidade dos gestores das unidades de Saúde. A disponibilidade de leitos está sujeita a bloqueios ou interdições administrativas comuns na gestão hospitalar. As informações podem ser consultadas no site Painel de Saúde.

Manaus/AM- A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) publicou, nesta sexta-feira (28), o novo painel de monitoramento da rede hospitalar no Estado do Amazonas, com atualizações em tempo real sobre a ocupação de leitos clínicos e de UTI, dos pacientes internados com diagnóstico de Covid-19 e por outras causas, nas unidades da rede pública estadual em Manaus e no interior.

