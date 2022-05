Pai esquece filho de 6 anos em posto de combustíveis durante passeio no Amazonas

Manaus/AM – Uma criança de 6 anos que participava de uma excursão à Corredeira do Urubuí com o pai, foi deixada em um posto de combustíveis no km 100 da rodovia BR-174.

O menino desceu do veículo para ir ao banheiro durante uma parada no local e ficou para trás, enquanto o pai e a namorada seguiram no ônibus com os demais passageiros.

A criança se desesperou ao chegar e não encontrar mais o veículo e a polícia e o Conselho Tutelar precisaram ser acionados. O transporte foi abordado pela PRF, cerca de 57 Km depois e o pai foi informado sobre a criança.

O garoto foi entregue ao homem e o pai recebeu orientações dos policiais para nunca deixar o filho sozinho, sobretudo em situações de viagens.