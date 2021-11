Pai acusado de matar bebê é condenado a 16 anos de prisão no Amazonas

O julgamento integra a pauta de audiências da 19ª Semana Justiça Pela Paz em Casa, campanha nacional do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), cuja finalidade é ampliar a efetividade da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006). Em São Gabriel da Cachoeira, as audiências da campanha seguem até esta quinta-feira (25).

O acusado teria discutido com a mãe do bebê na residência do casal. O homem, irritado porque a criança acordou chorando, pegou-a no colo e a arremessou contra o chão. O menino chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu às lesões sofridas.

Manaus/AM - Um homem acusado de matar o próprio filho, um bebê de 1 ano e 8 meses, foi condenado nesta terça-feira (23) a 16 anos de prisão. O crime ocorreu em janeiro de 2015, no município de São Gabriel da Cachoeira, interior do Amazonas.

