Pagamentos a servidores estaduais vão injetar R$ 1,2 bilhão no Amazonas

Manaus/AM - O Governo do Amazonas injetará cerca de R$ 1,2 bilhão na economia, no próximo mês, com o pagamento da segunda parcela do 13º salário dos servidores públicos estaduais, nos dias 15 e 16; com o pagamento do salário referente a novembro; e com a antecipação do salário de dezembro, que será efetuado nos dias 28 e 29.



O anúncio foi feito pelo governador Wilson Lima nesta quinta-feira (19), em entrevista coletiva realizada na sede do Governo do Estado, na Compensa.



Na ocasião, ele também informou que, a partir de janeiro de 2021, os salários do funcionalismo público serão pagos nos dois últimos dias úteis do mês trabalhado.



“A gente conseguiu, com todos esses movimentos e esforço que nós fizemos, colocar o Estado hoje numa situação em condições de priorizar aquilo que é importante e essencial, e o pagamento do servidor público em dia é prioridade nossa”, frisou Wilson Lima.



De acordo com a secretária de Administração e Gestão, Inês Simonetti, mais de 78 mil servidores estaduais serão beneficiados, no mês de dezembro, com as medidas anunciadas pelo governador.



“Eles irão receber no mês de dezembro o equivalente a dois salários e meio. É o Governo injetando R$ 1,2 bilhão na economia do estado, valorizando e priorizando, como sempre, o servidor público do Estado do Amazonas”, afirmou.



Segundo a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), o Amazonas teve um superávit (diferença entre receitas e despesas) de R$ 1,96 bilhão até o segundo quadrimestre deste ano, índice 70% maior do que o registrado no mesmo período do governo anterior, em 2018.