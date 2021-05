Pacientes internadas terão 'terapia da toada' no dia das Mães em hospital

Toadas de Caprichoso e Garantido vão tomar conta do Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio Pereira Machado, zona leste de Manaus, neste domingo (09), em comemoração ao Dia das Mães. O projeto “Terapia da Toada”, que tem como objetivo contribuir na recuperação de pacientes, além de tornar o ambiente hospitalar mais agradável aos internados, acompanhantes e profissionais que atuam na unidade; terá, pela segunda vez esse mês a presença do cantor Carlos Batata.

Além de apresentação musical, haverá distribuição de brindes comemorativos.

“Será um momento de alegria, no qual todos terão contato com a música, principalmente com músicas que são parte da nossa cultura, como as toadas de boi bumbá”, afirma o secretário executivo de Controladoria da Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), Silvio Romano.

Segundo Romano, a “Terapia da Toada” pretende levar conforto e acolhimento por meio da arte e da cultura, para trabalhadores e pacientes internados na unidade.

“Dado o sucesso da apresentação na ‘Semana de Segurança do Paciente do João Lúcio’, os servidores pediram a volta da ‘Terapia da Toada’. Então o projeto volta para alegrar servidores, pacientes e acompanhantes que estiverem no hospital neste dia tão especial”, acrescenta.