Pacientes de Manaus terão consultas virtuais com especialistas de Hospital de São Paulo

Qualquer profissional de saúde que tenha passado pelo treinamento pode acessar com o seu login e acionar um médico do hospital paulista em qualquer horário. Vale ressaltar que o equipamento é móvel podendo ser deslocado até o paciente impossibilitado de se mover.

O atendimento será possível a partir de um equipamento denominado Cart, uma parceria do hospital paulista com o Ministério da Saúde, que se estendeu à rede pública estadual.

Manaus/AM - Os pacientes do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto que necessitem de consultas nas especialidades neurologia e cardiologia poderão ser atendidos, por meio virtual, com especialistas do Hospital Israelita Albert Einstein, de São Paulo.

