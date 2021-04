Pacientes de Manaus com sequelas da Covid-19 recebem tratamento em casa

Manaus/AM - Cerca de 400 pacientes curados da Covid-19 que apresentam sequelas causadas pela doença recebem acompanhamento domiciliar feito por equipes multiprofissionais do programa "Melhor em Casa".

O programa atua na identificação de pacientes recuperados da fase aguda da Covid-19, fora do período de transmissão e clinicamente estáveis, e que ainda precisam de acompanhamento profissional para continuidade do tratamento domiciliar, conforme explica a coordenadora do “Melhor em Casa”, Semira Torres.

“Evitar que esses pacientes continuem hospitalizados e expostos a outras infecções, além da disponibilização de leitos para outros pacientes, tendo em vista que o serviço de atenção domiciliar permite ao paciente continuar o tratamento com uma equipe multidisciplinar, que faz uma análise conjunta de suas necessidades para proporcionar uma assistência integral”, afirmou a coordenadora.

Com a segunda onda da Covid-19, em janeiro deste ano, e o aumento de casos graves, cresceu a procura por atendimento domiciliar. O programa acompanha adultos e idosos com comorbidades, que estiveram internados em razão do agravo da doença, com visitas realizadas conforme a necessidade e o Plano Terapêutico de cada paciente após avaliação da equipe.

O “Melhor em Casa” também atende solicitações encaminhadas via e-mail de outras unidades da rede de saúde e de cuidadores de pacientes.

Assistência - O programa oferece o serviço de fisioterapia respiratória e motora, adaptação do paciente a ventilação mecânica (monitorização e interpretação dos dados) e a oxigenoterapia, drenagem postural, higiene brônquica, caminhada e a orientação de assistentes sociais.

O atendimento médico domiciliar inclui a avaliação do paciente e a prescrição de medicamentos e outras terapias quando necessário; acompanhamento fonoaudiológico, nutricional e psicológico; cuidados de enfermagem na realização de curativos, trocas de dispositivos e ministração de medicação; além da prescrição e do fornecimento de materiais de saúde necessários ao tratamento do paciente.