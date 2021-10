Ovos de quelônio são coletados nas RDS para garantir eclosão

Manaus/AM - Com a expectativa de recolher mais de 1,2 mil ovos para a desova em março de 2022, as Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Rio Negro e Puranga Conquista, comunitários e técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema) iniciaram as atividades de monitoramento comunitário de quelônios.

Essas são Unidades de Conservação Estaduais situadas na Região Metropolitana de Manaus, cujas áreas de praias, campinas e barrancos são visitadas pelos técnicos para procurar covas onde as fêmeas depositam seus ovos durante a descida dos rios. Esses ovos são coletados para ser transferidos para uma estrutura conhecida como berçário, que reproduz o habitat natural dos animais.

Os ovos ficam no local por um período aproximado de 45 dias, até sua eclosão. Após o nascimento, os filhotes são realocados em tanques, onde permanecem por mais 60 dias, até atingirem um tamanho ideal para serem soltos na natureza em segurança. A RDS Rio Negro está localizada entre Manaus e os municípios de Iranduba, Manacapuru e Novo Airão, dividida em três polos, cada um formado por quatro ou cinco comunidades, que atuam em conjunto durante todo o monitoramento.

Para o trabalho de coleta, 10 comunitários foram capacitados para atuarem como monitores, em parceria com o Projeto Pé de Pincha, da Universidade Federal do Amazonas (Ufam). Nesse primeiro ano de monitoramento da RDS Rio Negro, a coordenadora da atividade, a técnica de conservação ambiental da Sema, Francisca Pimentel, afirma que pelo menos 500 ovos devem ser coletados.

Na RDS Puranga Conquista, situada na zona rural de Manaus, a coleta de ovos de quelônios envolve as comunidades Barreirinha, Nova Esperança, São Francisco do Chita, Bela Vista do Jaraqui e Arara, que realiza o monitoramento pela primeira vez.