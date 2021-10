'Outubro Rosa’ no Sine Manaus e atende mulheres com serviços de saúde

Manaus/AM - A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), realizou, neste sábado, (23), no Sine Manaus, do shopping Phelippe Daou, na Zona Leste, uma ação voltada às mulheres, em alusão ao "Outubro Rosa", mês de conscientização sobre o câncer de mama.

Cerca de cem mulheres compareceram ao local e realizaram testes rápidos de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), agendamento para preventivo e serviços oferecidos pelo Sine Manaus, como cadastro e orientação sobre carteira de trabalho digital.

As mulheres presentes também assistiram a duas palestras, sendo a primeira sobre comportamentos abusivos e violência contra mulheres, que foi ministrada pela coordenadora do Centro de Referência dos Direitos da Mulher, Elianne Domingues, e a segunda, sobre prevenção ao câncer de mama e colo do útero, com orientação da enfermeira da Saúde da Mulher do Distrito Norte, Sara Cavalcante.