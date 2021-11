Ossada humana é encontrada em ramal no Amazonas

Manaus/AM - Uma ossada humana foi encontrada na estrada do Manaquiri, nas proximidades do município de Careiro Castanho, no último sábado (30).

De acordo com a polícia, os restos mortais podem ser de um homem, conhecido como Macaco”, que desapareceu na região.

A ossada foi encontrada por populares, por volta das 13h, no Km 29, do ramal Do 14, na zona rural. Ela foi recolhida e deverá passar por perícia.