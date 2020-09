Orsine Jr será vice na chapa de Alberto Neto

O Republicanos e o Partido da Mobilização Nacional (PMN) fecharam na noite desta segunda-feira, 14, a chapa para a eleição à Prefeitura de Manaus. Aliado do ex-governador Amazonino Mendes (Podemos), o empresário Orsine Júnior (PMN) entrou como vice do deputado federal Alberto Neto (Republicanos).

A união passou a ser cotada nos bastidores na tarde de segunda, após o empresário mostrar interesse em fazer parte da coligação de Alberto Neto. O acordo foi fechado perto de meia-noite desta segunda, durante um encontro entre filiados do Republicanos e do PMN.

Inicialmente, havia resistência em aceitar Orsine na chapa do deputado pela ligação dele com Amazonino, que também figura como pré-candidato a prefeito de Manaus. O empresário foi secretário do ex-governador na última gestão dele (2017-2018).

Alberto Neto está entre três pré-candidatos a prefeito da capital amazonense que estão na corrida para entrar no segundo turno das eleições junto com Amazonino, conforme as últimas pesquisas eleitorais. Além dele, estão no páreo, o ex-governador interino David Almeida (Avante) e o deputado federal José Ricardo (PT).

A oficialização do nome de Orsine Júnior como vice de Alberto Neto ocorre às 19h desta terça-feira, 15, na convenção do partido Republicanos. O evento será realizado no formato de “drive-in” no Espaço das Torres, no bairro de Flores, na zona Oeste de Manaus.