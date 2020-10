Órgãos de saúde do Amazonas oferecem serviço de fisioterapia pulmonar

Manaus/AM - Servidores estaduais que desenvolveram problemas respiratórios por causa da Covid-19 agora dispõem de serviços de fisioterapia pulmonar para proteger e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, além de contribuir com o retorno seguro às atividades.



Entre os órgãos que oferecem o atendimento estão a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), Fundação Hospitalar Adriano Jorge (FAHJ) e a Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas). Na Fundação Hemoam, desde o pico da pandemia, o Núcleo de Atenção ao Servidor (NAS) disponibilizou o serviço.



De acordo com a fisioterapeuta do NAS-Hemoam, Elene Santos, a fisioterapia respiratória é composta por exercícios que têm a função de reabilitar o músculo pulmonar e melhorar a capacidade funcional e ventilatória, prejudicadas pelo novo coronavírus. “Notamos que a fisioterapia pulmonar gerava um grande diferencial na recuperação não apenas de pacientes que contraíram a Covid-19, mas de todas as síndromes respiratórias, então foi de grande importância poder oferecer esse serviço e ajudar os servidores”, explicou.



De abril a julho deste ano, a equipe multidisciplinar do NAS – Hemoam, composta por médicos, fisioterapeutas, psicólogos e assistentes sociais, atendeu mais de 1.700 servidores. Durante a pandemia, foram disponibilizados pelo setor de Fisioterapia serviços de orientação para tratamento pós-Covid. Além disso, os servidores também passavam uma consulta com o NAT e diante da solicitação médica de reabilitação respiratória, todos eram encaminhados ao setor competente para serem avaliados, orientados e tratados da maneira correta. De março a julho, foram feitos 1.178 atendimentos.



No dia 03 de julho deste ano, a Seas passou a oferecer fisioterapia pulmonar a servidores que tiveram Covid-19. As sessões são realizadas às segundas, quartas e sextas e nelas são realizados exercícios de fortalecimento pulmonar e alongamento de todo o corpo. Também há o fortalecimento muscular, consciência corporal, trabalho de coordenação motora e a questão do bem-estar dos servidores.



Ainda em 2020, será inaugurado um Centro de Fisioterapia para atendimento aos servidores da Polícia Civil, inclusive aqueles que testaram positivo para Covid-19, caso apresentem necessidade. O projeto já está em andamento e em breve, esses serviços estarão sendo disponibilizados.