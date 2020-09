Órgãos de enfrentamento à Covid ampliam toque de recolher em Parintins

Foi decidido na tarde de desta quarta-feira (23) pelo Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus de Parintins, no interior do Amazonas, o aumento no período do toque de recolher na cidade, e na interdição de balneários.

O Comitê Gestor de Combate ao Coronavírus, formado pela Prefeitura de Parintins, Fundação de Vigilância em Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, Defensoria Pública, Ministério Público e demais órgãos, decidiu que o novo toque de recolher passa a ser de segunda a sábado das 20h às 05h, e aos domingos de 16h às 05h. A medida valia anteriormente de 22h até 5 horas.

A medida foi uma forma de reduzir mortes e novos casos de coronavírus em parintinenses, que segundo boletim divulgado pela prefeitura nas redes sociais, já somam 126 óbitos e 4750 casos confirmados da doença.

Decisão começa a valer a partir desta quinta-feira (24).