Órgãos assinam termo para implementar Logística Reversa no Amazonas

Manaus/AM - Com o objetivo de operacionalizar o reaproveitamento de resíduos de consumidores a fim de inseri-los novamente no ciclo produtivo, o Governo do Amazonas, por meio do Sistema Estadual do Meio Ambiente, e a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam) assinaram, nesta sexta-feira (30/10), um Termo de Compromisso para implementar o Sistema de Logística Reversa em estabelecimentos do estado.



O Termo de Compromisso para Logística Reversa, no Amazonas, busca direcionar as estratégias que as indústrias e o comércio devem aderir em suas práticas para o retorno efetivo das embalagens adquiridas pelos clientes no ato da compra. Desta forma, os envolvidos garantem o retorno de materiais já utilizados no processo produtivo por meio da reutilização ou descarte apropriado de materiais.



Para o secretário de Estado do Meio Ambiente, Eduardo Taveira, a assinatura do termo marca a efetivação da Política Estadual de Resíduos Sólidos. Ele ressaltou que o cenário para a assinatura do acordo se deu por meio da criação do Fórum de Logística Reversa, coordenado pelos Ministérios Públicos Federal e Estadual junto ao Ministério Público de Contas.



“O Fórum impulsionou a regulamentação da Lei Estadual de Resíduos Sólidos após três anos da sua publicação, além da criação do Comitê de Resíduos Sólidos, coordenado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), onde empresas, catadores, governos e ministérios públicos trouxeram essas e várias outras iniciativas, que estão sendo estimuladas pelo Governo do Amazonas”, destacou.



Poderão aderir ao Termo de Compromisso empresas privadas que efetuam beneficiamento e reutilização de embalagens, cooperativas ou entidades de catadores de materiais recicláveis ou reutilizáveis, além de instituições responsáveis por sistemas privados de coleta.



A assinatura do termo ocorre paralelamente à inauguração de 36 Pontos de Entrega Voluntário de Resíduos (PEVs) em Manaus. O projeto implementado pela Fieam junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmas) visa incentivar o descarte apropriado, para garantir que o material abasteça as cooperativas de catadores da capital e favoreça o fomento à geração de renda durante o ciclo da Logística Reversa.



Para facilitar a adesão voluntária de consumidores na entrega do material reciclável, os 36 PEVs foram distribuídos por todas as zonas de Manaus, nos seguintes supermercados:



Carrefour (bairro Flores), Vitória (Flores e São José Operário), Veneza (Lago Azul e Parque Dez), DB (Cidade Nova, Santo Antônio, Nova Esperança, Cachoeirinha, Novo Aleixo e Parque Dez), Nova Era (Santo Antônio, Santa Etelvina, bairro da Paz e Jorge Teixeira), Yroyak (Ponta Negra e Nossa Senhora das Graças), Emporium DB (Ponta Negra), Tribom (Parque Dez), Pátio Gourmet (Av. Djalma Batista e Adrianópolis), Empório Rodrigues (Tancredo Neves e Nossa Senhora das Graças), Atack (Coroado), Roma (Adrianópolis) e Supermercado Cezar (São José Operário).