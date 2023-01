Operador de áudio é encontrado desacordado após grave acidente de motocicleta no Amazonas

“Todas as nossas orações e pensamentos positivos pela pronta recuperação do nosso querido amigo e colega de Rádio Clube, Adson Souza, que sofreu um grave acidente de moto na estrada Eduardo Braga. Amém”, escreveu Glauber nas redes sociais.

Agentes da Polícia Militar encontraram a vítima desacordada na sarjeta e a moto destruída. Ainda não há informações sobre as circunstâncias do acidente ou se outro veículo também se envolveu no ocorrido. Adson está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Jofre Cohen.

Manaus/AM - O operador de áudio Adson Souza, de 37 anos, sofreu um grave acidente de trânsito, na madrugada desta segunda-feira (16), na estrada Eduardo Braga, no município de Parintins, interior do Amazonas.

