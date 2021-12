Operação Réveillon começa nesta sexta-feira no Amazonas

Manaus/AM - O governo do Amazonas, Wilson Lima, deflagra, nesta sexta-feira (31), a operação Réveillon 2022, para reforçar o policiamento na capital e no interior durante a virada de ano. A operação será coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) e contará com mais de 1,2 mil agentes das forças de segurança do Estado, entre policiais civis e militares, e servidores do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM).

