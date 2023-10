Operação gera mais de R$ 76 milhões em multas por crimes ambientais no Amazonas

Manaus/AM - As multas aplicadas durante a 9ª fase da operação Tamoiotatá 3, desencadeada no sul do Amazonas em combate aos crimes ambientais, ultrapassam R$ 76 milhões. Os dados parciais mostram que a maioria das sanções foi expedida em decorrência da constatação do desmatamento ilegal, de queimadas e polução atmosférica.

