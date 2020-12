Operação flagra venda de carnes ilegais em açougues no Amazonas

Manaus/AM - Uma operação contra a venda ilegal de carne, identificou vários pontos clandestinos de abate e comércio de carne irregulares nos distritos de Novo Remanso e Engenho, em Itacoatiara, no interior do Amazonas.

A ação foi realizada pela Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas (Adaf), juntamente com a Fundação de Vigilância em Saúde, por meio do Departamento de Vigilância Sanitária (FVS/Devisa), com apoio de agentes da Delegacia Especializada em Crimes contra o Consumidor (Decom).

Foram visitados diversos estabelecimentos que comercializam carne no varejo. Diante da presença dos fiscais, alguns açougues deixaram de colocar produtos à venda, enquanto outros preferiram fechar as portas para evitar a fiscalização.



Os fiscais da Devisa, lavraram termos de inspeção e orientaram comerciantes a respeito da importância de só vender produtos certificados e manter os comprovantes de origem da carne disponibilizada à população.



“Verificamos indícios de venda de carne sem comprovação de origem, além de relatos de abates ilegais de bovinos. Diante disso, as ações conjuntas entre Adaf e FVS/Devisa, com apoio da Decom, devem ter continuidade para garantir a segurança sanitária dos produtos comercializados”, disse o médico veterinário, Gerardo Bezerra, da Adaf.