Operação do Ibama desmantela rinha de galo com 111 animais em situação de maus-tratos no Amazonas

Durante a operação, a equipe prestou apoio a uma ação que desmantelou uma rinha com 111 galos em situação de maus-tratos. Além disso foram apreendidos seis animais silvestres que foram devolvidos ao seu habitat natural, e a apreensão de 96 metros cúbicos de madeiras serradas, que foram doadas à Prefeitura de Parintins e à Universidade Federal do Amazonas, para fins sociais e educativos.

Manaus/AM - O IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) no Amazonas tem realizado desde o dia 19 de junho a Operação "Não Tire as Penas da Vida" no município de Parintins, que tem como objetivo de prevenir e combater o uso e a comercialização ilegais de artesanatos, ornamentos e adereços feitos com penas, ou outros subprodutos da fauna silvestre.

