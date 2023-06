Operação da PF no Amazonas combate desmatamento ilegal e invasão de terras

A Polícia Federal e o Instituto Chico Mendes realizam nesta semana a Operação ''Overflight" que vai combater o desmatamento ilegal e à invasão de terras públicas no interior da Floresta Nacional do Iquiri, localizada no sul do Amazonas.

A Flona Iquiri, como é conhecida, é uma Unidade de Conservação federal criada em 2008 e está na região de divisa do Amazonas com os estados do Acre e Rondônia.

Os trabalhos da operação são desenvolvidos a partir da análise e monitoramento diário das principais áreas com alertas de desmatamento e queimadas na região da tríplice fronteira.

O objetivo dos agentes é desestruturar a prática de crimes ambientais na região.