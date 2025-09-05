   Compartilhe este texto

Operação aplica R$ 1,3 milhão em multas por crimes ambientais no Amazonas

Manaus/AM - O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) aplicou, entre 23 de agosto e 4 de setembro, multas a cinco suspeitos de crimes ambientais, totalizando R$ 1,39 milhão, durante a Operação Força Tarefa Amazônia, coordenada pelo Ministério Público Federal (MPF), em Borba e Nova Olinda do Norte, municípios distantes 151 e 135 quilômetros de Manaus.

As autuações envolvem transporte irregular de quelônios e ovos da Amazônia, além de processamento de madeira sem Licença Ambiental. Durante a operação, foram apreendidos 100 metros cúbicos de madeira serrada irregular, sem Documento de Origem Florestal (DOF).

O valor das multas aplicadas segue a legislação ambiental vigente, incluindo o Código Florestal (Lei nº 12.651/2012), que estabelece sanções para o beneficiamento e transporte de madeira sem licença, e a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998), que prevê penalidades para o transporte e comercialização ilegal de espécies da fauna silvestre, como quelônios e ovos da Amazônia. As infrações são consideradas graves, e a lei determina que as multas sejam proporcionais à gravidade do dano e à extensão da atividade irregular.

Os autuados têm o prazo de 20 dias, a contar da notificação, para apresentar defesa administrativa ou optar pelo pagamento da multa aplicada. O Ipaam recebe denúncias ambientais pela Gerência de Fiscalização Ambiental, via WhatsApp (92) 98557-9454.

