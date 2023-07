Operação Aceiro combateu 12 incêndios florestais no sul do Amazonas

Manaus/AM - O Corpo de Bombeiros Militar (CBMAM) atendeu, nos sete primeiros dias da Operação Aceiro 2023, 12 ocorrências de incêndios florestais nos municípios de Humaitá, Apuí, Boca do Acre, Lábrea e Manicoré.

Desde o início da Operação Aceiro, no dia 10 deste mês até o último domingo (16), o sistema do Comando de Bombeiros do Interior (CBI) registrou o atendimento de 12 ocorrências de incêndio nos cinco municípios de atuação, sendo seis desses casos em Boca do Acre, três em Humaitá e as outras três cidades registraram um caso.

Conforme o comandante-geral do CBMAM, coronel Orleilso Ximenes Muniz, a atuação das tropas do CBMAM está sendo precisa e, com apoio dos agentes da Força Nacional e brigadistas civis, o tempo de respostas às ocorrências de incêndio tem sido rápido, evitando a propagação das chamas.

“A população desses cinco municípios, onde estamos atuando, têm acionado nossas equipes e também temos identificados os casos por meio do sistema de monitoramento do Estado, que tem sido peça-chave para que consigamos conter os incêndios antes que eles tomem maior proporção”, relatou o comandante-geral do CBMAM.