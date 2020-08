Ônibus invade casa após motorista perder controle do veículo em Manaus

Manaus/AM - Um ônibus invadiu uma casa na tarde desta sexta-feira (28) em Manaus, após o motorista perder o controle do veículo quando descia uma ladeira na rua Israel, bairro Jesus Me Deu, zona Norte da capital. De acordo com vizinhos, o veículo da linha 055, da empresa Vega, estava em alta velocidade no momento do acidente.

O caso foi atendido pela 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e ninguém ficou ferido.