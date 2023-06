Ônibus do Idoso leva mutirão de serviços à Zona Sul de Manaus

Manaus/AM - Idosos que frequentam o Centro Estadual de Convivência do Idoso (Ceci), no bairro Aparecida, zona sul de Manaus, receberam, na manhã desta segunda-feira (19), um mutirão de atendimentos do Ônibus do Idoso, serviço de atendimento móvel ao idoso do Governo do Amazonas.

A mobilização fez cerca de 180 atendimentos jurídicos, psicossociais, de saúde e cidadania. Os serviços foram prestados por parceiros públicos e privados e incluíram, ainda, cadastro em programas socioassistenciais, serviços itinerantes da Amazonas Energia e ações de embelezamento.

Mais serviços

Além de encaminhamentos para toda a rede de proteção, o Ônibus do Idoso facilita o acesso a orientações e cadastro no programa Idoso Empreendedor. A ação é uma parceria entre Sejusc e Agência de Fomento do Estado (Afeam) e oferece linhas de crédito ao público da terceira idade, com financiamentos a partir de R$ 500 e que podem chegar a R$ 21 mil.

O mutirão também oferta serviços de órgãos parceiros como Centro de Referência da Assistência Social (Cras), com benefícios como o CadÚnico; corte de cabelo, maquiagem, design de sobrancelhas, massoterapia e enfermagem com profissionais do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam); e atividades aeróbicas com equipe de fisioterapia.

No Ceci da Aparecida, a ação foi encerrada por uma apresentação de boi-bumbá e carimbó, do grupo Viva Mais, formado por idosos e envelhecentes do bairro Praça 14, zona sul da capital. O grupo faz parte do programa Vida e Saúde do Idoso Ativo, da Sejusc, que promove a qualidade de vida dentro das comunidades.